I nostri social come Paperissima: i tre video diventati virali

Mentre in America i social sono diventati uno strumento per chiedere giustizia per George Floyd con “Black lives matter” in trend per giorni con milioni di post, in Italia abbiamo visto diventare virali tre video piuttosto folcloristici.

Il primo è di “1727wrldstar”, che in una lezione di guida ai propri followers in diretta Instagram, si è incagliato con la sua Chevrolet su uno spartitraffico: “ho preso er muro fratellì, oggi doveva anda’ così” commenta rassegnato. Meme a raffica e la frase già entrata nel gergo dei più giovani. Poi, grazie a pagine come “Pastorizia Never Dies”, ha girato un’esilarante lite sul treno Pescara-Lecce tra una donna e un passeggero sprovvisto di mascherina. “Mettiti la mascherina!” ripete urlando in loop stile Sgarbi. Severa ma giusta. Ciliegina sulla torta il video della manifestazione di estrema destra al Circo Massimo, in cui due frange della stessa fazione hanno iniziato una rissa tra di loro. Cose dell’altro mondo che un tempo sarebbero finite a Paperissima, e invece oggi intasano i nostri telefoni. La fase “ne usciremo migliori” è ufficialmente archiviata: “doveva anda’ così fratellì”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 07:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA