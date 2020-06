Coronavirus, dopo i buoni propositi della quarantena ci restano il distanziamento sociale, i ceci e ...i video Zerocalcare.

Se abbiamo superato la quarantena è anche grazie ai corti animati di Michele Rech, ai più conosciuto come Zerocalcare, andati in onda a Propaganda Live su La7 e su Facebook con milioni di visualizzazioni. Il "Drammatico reportage dalla quarantena di Roma Nord-Est" con la sigla "Ipocondria" di Giancane sono diventati un appuntamento fisso per migliaia di zerocalcaristi.



Degno di nota l'ultimo cartone sulle proteste in America, ironico e antiretorico con un focus proprio sul mondo dei social: "quel posto in cui tutti quelli con cui sei stato nella vita hanno tre figli e un labrador mentre tu non hai fatto campare manco la pianta grassa sul balcone" oppure "il palcoscenico per gli esclusi dalla sagra del mitomane di Rocca Calascio", dove tutti devono dire la loro, ossessionati dal dibattito tra buoni e cattivi. E noi che speravamo in un momento perfetto per ripensare la società abbiamo la risposta del teletubbies incazzato “ma sti cazzi der vivere collettivo!”. E in effetti sembra già tutto dimenticato. Per fortuna ci restano il distanziamento sociale, i ceci e i video Zerocalcare..

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA