Un Quirinale anche da ridere Video

di Maddalena Messeri

Non c'è politica senza satira, dai tempi dei romani, e nonostante la solennità dell'elezione del Presidente della Repubblica, gli italiani si sono scatenati con una pioggia di meme ironici, postati sui social e poi condivisi a raffica nei gruppi WhatsApp. 7 giorni di caos, incertezza e fumate nere? Meglio riderci sopra! Tra i più popolari la vignetta di Carrie Bradshaw In amore la nostra scheda è nulla?, e poi Jumanji In aula dovrai stare finché un 505 non compare e Berlusconi che deluso dice Ma tenetevelo sto Quirinale, manco fosse la Casa Bianca. E poi i più belli su Sergio Mattarella: al primo posto @lefrasidiosho con il Presidente che al telefono si finge filippino Signole Mattalella scito, al secondo la scritta sulle mani AIUTO come nel film di Aldo Giovanni e Giacomo firmato @saporedimale; al terzo l'album alla De Andrè Verranno a chiederti un secondo mandato, al quarto il meme Io te posso cantà na canzone di @socgaudenti e da ultimo Mattarella che alla Manuel Fantoni pronuncia Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Insomma, la politica incapace ripiega sull'usato garantito (e grazie al cielo), gli italiani sollevati ringraziano indossando la maglietta Mattarella con la scritta in stile Metallica, canticchiando e adesso giura come Ambra. Viva l'ironia, viva l'Italia!

@maddai

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 06:34

