Tutti nella rete di Mark Zuckerberg

Dopo Cambridge Analytica, lo scandalo dei “Facebook Files” del Wall Street Journal è stato il primo vero spartiacque per il gruppo di Mark Zuckerberg. Dai documenti rivelati dalla ex dirigente Frances Haugen, è venuto fuori che Facebook era a conoscenza della pericolosità delle proprie piattaforme: a quanto pare si sapeva della circolazione massiccia di fake news, che l’odio online viene favorito dall’algoritmo, che l’utilizzo di Instagram può creare danni psicologici agli adolescenti e che in certi Paesi i social vengono usati per il traffico di esseri umani, di armi e di droga. Dunque il profitto davanti a tutto, e tutti. Ma come sopravvivere ad un terremoto del genere? Dimissioni? Niente affatto: Mark Zuckerberg ha giocato d’attacco e ha puntato tutto su un forte rebranding, creando “Meta” (da metaverso).

Sarà una nuova società impegnata nello sviluppo della realtà aumentata, con 10 miliardi di dollari di investimenti e l’obiettivo di trasformare i 2,9 miliardi di utenti in avatar. Mark sogna quindi un grande mondo parallelo e digitale, in cui si indosseranno occhialini speciali per vivere, appunto, nel metaverso. E anche se i social continueranno ad avere i propri nomi (Facebook, Instagram e Whatsapp), Menlo Park guarda al futuro con lenti nuove, quelle della Big Tech. Bluff, operazione di marketing, flop o business? Le domande restano sempre tante, ma la verità è che Zuckerberg sta continuando a tenere, ancora una volta, tutti nella rete.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 12:05

