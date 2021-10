Imbattibile fotografia

Si diceva che i video avrebbero superato le foto, ma il sorpasso non è ancora avvenuto. Le foto dominano, ancora incontrastate, testate e canali social. Se dovessimo scandire la settimana passata, sicuramente collegheremmo ogni avvenimento ad un'istantanea ben precisa, pubblicata e poi diventata virale. Abbiamo iniziato con lo scandalo che ha coinvolto il guru della Lega, Luca Morisi, con i suoi placidi selfie pubblicati ovunque. Poi Greta Thunberg, intervenuta al Y4C, seduta tranquilla mentre il ministro Cingolani è intento a spiegarle il suo punto di vista. E come dimenticare il lato B della Spigolatrice di Sapri? La nuova statua ha infiammato gli animi degli utenti: è sessista? Può essere considerata arte o é solo paccottiglia di cattivo gusto? Nel frattempo il Barone Nero ha pubblicato i suoi scatti insieme a Meloni e Salvini, avvisando: non fate finta di non conoscermi Poi boom a Roma per il fotomontaggio della Raggi centuriona, raggiunta in pochi giorni dal Ponte di Ferro che brucia, due lati della stessa medaglia. E se la grave sentenza su Mimmo Lucano ha lasciato in molti basiti, è bastata la torta di compleanno di Silvio Berlusconi per riportare allegria: quest'anno il tema era la sirenetta. Per chiudere in bellezza: le elezioni nella Capitale sono un'incognita ma Osho rimane sempre una certezza, regalandoci l'ultima perla della settimana: Roma, alle 12 ha già votato il 20% dei cinghiali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 06:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA