Il premier e il social media manager

Settantatre anni, già a capo della Banca d'Italia e della BCE, abito scuro, carattere mite, niente chat o social, solo foglio e penna blu. Mario Draghi è entrato nella scena politica da poche settimane ma è già chiaro che con lui si apre una nuova stagione all'insegna del rigore, della semplicità e del silenzio, sarà il trionfo della vecchia scuola.

I primi sondaggi testimoniano un apprezzamento trasversale: secondo Demos, Draghi ha il consenso del 2/3 degli italiani. Non male come inizio: l'Italia provata da un anno di pandemia è in cerca di certezze, di competenza, di quella saggezza anziana che il nuovo Premier rappresenta. E sui social è già boom di tweet e post di neo-supporters, la scritta sul muro Sei bella come il whatever it takes di Mario Draghi inflazionata come le foto al tramonto, hashtag in tendenza per giorni come #QuellaVoltaCheDraghi o come #CiPensaDraghi e relativi meme in tutte le declinazioni possibili.

Ma per consolidare il successo e raggiungere davvero tutti i cittadini, servirà però un passo avanti nella comunicazione digitale, perché sono in arrivo tempi duri e il consenso va e viene, si sa, specialmente nel Paese dai grandi innamoramenti e dai facili addii (ndr. è già tormentone Conte chi?). Quindi, anche per super Mario, sì la sobrietà ma soprattutto social media manager cercasi.

