Chiacchiere da Clubhouse

1000 milioni di dollari di investimento e in pochi giorni già 2 milioni di iscritti: è il nuovo social Clubhouse, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà pronta a breve) direttamente dalla Silicon Valley. Vogliamo offrire un'esperienza più umana, quando chiudi la nostra app devi sentirti meglio di prima hanno dichiarato i fondatori. In effetti il lato umano (e ugualitario) c'è: superato l'ostacolo dell'iscrizione (come per i party più esclusivi entri solo se qualcuno ti invita) tutti possono creare una stanza e ascoltare, dire la propria opinione. Sul sentirsi migliorati ancora non si è capito, perché resta un mix tra le chiacchiere da bar, una radio pirata e il baracchino dei camionisti. E poco importa se, dopo una spinta iniziale data da curiosità e solitudine, avrà un lento declino come Houseparty, ora l'unica cosa che conta è parlare, da Elon Musk a un gruppo di quarantenni annoiati nella stanza non ho un c**** da fare fino alle tre. Nell'attesa che vengano chiariti elementi importanti come la gestione dei dati personali, la moderazione dei contenuti e delle fake news, una sola raccomandazione: intervenite solo se avete qualcosa di interessante da dire, sennò meglio star zitti. E per evitare di infastidirsi con certe banalità, meglio accendere la radio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 07:03

