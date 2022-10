Scegliere un ristorante o un hotel? Recensioni e passaparola, come fare

Scegliere un bar, un ristorante o un albergo non è mai stato così facile: grazie a motori di ricerca, social media e piattaforme come Tripadvisor e TheFork basta un click e la prenotazione è presto fatta. Ma cos'è che dopo la lunga ricerca ci fa decidere per un posto piuttosto che per un altro? Le fotografie sono sicuramente il primo biglietto da visita: non solo gli scatti ufficiali (e spesso artificiali) forniti dai proprietari ma anche foto fatte col cellulare dai clienti di passaggio, rintracciabili su Instagram grazie alla geolocalizzazione o ai tag, su Google Maps nei dettagli del profilo e su Tripadvisor. Così nello scontro social vs. reality ci si può fare un'idea realistica di cosa ci potrebbe aspettare.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 07:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA