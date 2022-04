L'adolescenza schiava dei like: come i modelli inarrivabili dei social fanno male ai ragazzi

Che l'adolescenza sia un periodo delicato è cosa certa. Ma a tutti i problemi legati alla crescita, ora si sono aggiunti anche i social media. Altro che strumento per aumentare la socialità: secondo lo studio di Nature Communications condotto dall'Università di Cambridge, Oxford e dal Donders Institute, i social sono diventati pericolosi per i più giovani. Nell'analisi condotta sugli ultimi dieci anni di boom digital, è stato evidenziato il cambiamento radicale nell'utilizzo del tempo libero correlato ad un impatto negativo sul benessere mentale dei ragazzi.

Con un bombardamento continuo di modelli inarrivabili proposti da aziende e influencers, cresce il senso di inadeguatezza, l'invidia sociale e si distorce la percezione di sé, portando nei casi più gravi anche alla depressione. Crolla così il senso di soddisfazione nei confronti della vita, soprattutto per le femmine tra gli 11 e i 13 anni ed i maschi tra i 14 e i 15 anni, proprio in quegli anni cruciali per lo sviluppo della struttura cerebrale. «Il legame tra uso dei social e benessere mentale è molto complesso - afferma Orben, Università di Cambridge - i cambiamenti all'interno del nostro corpo potrebbero renderci particolarmente vulnerabili a determinati stimoli esterni». Mi fai una foto? Ti piace? Quanti like ho preso? Attenzione a non dare armi in mano a chi non sa usarle: dietro ad un semplice post si possono nascondere grandi insidie per quelli che saranno gli adulti di domani.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 07:16

