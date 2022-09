La regina Elisabetta una donna seria, il resto è gossip

Una donna seria, tenace, riservata, rispettosa delle regole e per questo molto amata dal popolo britannico: la regina Elisabetta II è stata un punto di riferimento insostituibile e ha tenuto insieme la nazione per oltre 70 anni. Con la sua morte i social di tutto il mondo sono stati invasi da foto e messaggi di addio. Her Majesty, icona globale, ha scatenato una risonanza digitale da record. Per la prima volta poi l'annuncio è arrivato online, tramite gli account ufficiali @theroyalfamily: è comparso il post The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon accompagnato da un bellissimo ritratto in bianco e nero, capelli candidi, sguardo pungente e al collo i suoi famosi fili di perle. Sette milioni di like solo su Instagram, sito di Buckingham Palace in tilt, stories a raffica e su Twitter #QueenElizabeth nei trend per giorni, con un'esplosione di affetto che ha incoronato Lilibet anche come regina dei social. Con lei se ne va un pezzo di Novecento, come se sparissero improvvisamente tutte le automobili, i telefoni e le padelle antiaderenti, i condizionatori, internet e i reggiseni push-up. Gli inglesi commentano ci sentiamo più soli, piangono per la loro Ma'am, che più che una nonnetta era una vera comandante. Il suo motto era mai lamentarsi e mai dare spiegazioni: impariamo da questa donna che sono i valori a fare le persone, la correttezza a lasciare un segno. Tutto il resto è gossip.

