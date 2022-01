Buoni propositi tra sogni e realtà

Nonostante due anni di pandemia e di incertezze, la speranza di una vita migliore continua ad animare tutta l'umanità. E come ogni anno che si rispetti riparte il mantra anno nuovo, vita nuova, ma quante volte l'abbiamo ripetuto, senza poi crederci veramente? Così ci ritroviamo al 10 gennaio, con le buone intenzioni già archiviate, di nuovo sprofondati nei soliti problemi, impigliati in fatiche ed impegni quotidiani che alla lunga ci fiaccano. In Italia oltre 220 mila persone hanno affidato ai propri profili social i #buonipropositi: dai più ironici ora mollo tutto e apro un chiosco di tamponi, ai più semplici vorrei prendermi cura di me, fino ai più concreti, come quelli dell'imprenditore Urbano Cairo: ho scelto tre obiettivi per il 2022, uno personale, uno imprenditoriale e uno che riguarda il Toro. Ma come si fa a rendere questi sogni, realtà? Lo spiega bene Anna Newton, blogger da 450mila followers, esperta in organizzazione. Sul suo profilo IG @theannaedit, dispensa consigli: Bisogna creare degli obiettivi che rispondano a queste domande: chi sarai? Dove sarai? Cosa farai? e continua gli obiettivi devono essere S.M.A.R.T. cioè specifici, misurabili, affrontabili, realistici e a tempo. Messa così sembra già più facile, la questione. Forse davvero seguendo le sue dritte, possiamo farcela. Perché alla fine siamo tutti nella stessa situazione: basterebbe chiarirsi un po' le idee, abbandonare le zavorre, provare ad essere un po' meno insoddisfatti.

Lunedì 10 Gennaio 2022

