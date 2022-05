L'obiettivo è trovare una ragazza sovrappeso in discoteca, adescarla per finta, filmarla e condividere il video su TikTok. Alcuni ragazzi hanno trovato divertente questo passatempo, creando la boiler summer cup tradotto brutalmente la coppa estiva degli scaldabagni. Sfida con regole precise e premi: più la ragazza conquistata pesa e più si acquistano punti per andare gratis a ballare. Si potrebbe derubricare la cosa a cretinata, ma quest'iniziativa è invece cosa assai grave, perché ancora una volta c'è chi umilia una donna per accrescere il proprio ego, e le cattiverie che un tempo succedevano a scuola, ora si propagano anche sui social. Il fatto più preoccupante poi è che una piattaforma popolare come TikTok non blocchi sul nascere queste gare tra minorenni: vi ricordate quanti bambini sono morti per fare a gara a chi si strozzava di più? E che dire delle povere vittime, che si ritrovano insultate e derise senza poter reagire? Caterina Guerra, giovane creator molto attiva in campagne di body positivity, ha dichiarato Sì, sono un boiler. Ora i boyz hanno deciso di cominciare questa gara tra di loro in cui chi si fa più ragazze in carne vince un premio. Sinceramente ora andare in discoteca mi mette un po' ansia. Davvero è questo il mondo che vogliamo? E cosa succederebbe se agli stessi ideatori, fosse applicata l'antica legge dell'occhio per occhio, con una Pipino il Breve summer cup? Roba da analista a vita. Ragazzi fate i bravi che tanto si sa, nessuno è perfetto cit.

