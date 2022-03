Followers regali

Come la politica sfrutta i social media per creare consenso, così la Corona inglese li utilizza per creare una narrazione positiva per i membri della famiglia reale. I numeri su Instagram parlano chiaro: 1,5 milioni di followers per Clarence House, Carlo e Camilla, 10,6 milioni per The Royal Family, account che segue le attività della Regina e della Royal Family, e sopra tutti Duke and Duchess of Cambridge, William e Kate, con oltre 13,5 milioni di seguaci. Niente post dal 2020 invece per @sussexroyal, Harry e Megan, evidentemente sospeso in seguito alla loro scelta di abbandonare la Corona. Ma l'attenzione di milioni di followers è tutta per Kate Middleton, ora ai Caraibi in viaggio istituzionale con William, le cui foto riempiono il profilo @dukeandduchessofcambridge. E poco importa se in Belize e in Giamaica ci sono state proteste per la loro presenza, con aspre polemiche sul passato colonialista dell'Impero Britannico: sui social solo foto e video di sorrisi e momenti di festa. Kate appare splendente in ogni scatto, allegra, a suo agio, in totale antitesi con la timidezza di LadyD. È Lei, la Duchessa, la protagonista e questo ruolo le calza perfettamente. Il livello di ammirazione nei suoi confronti è tale che prolificano account per copiare i suoi look, come @katesreplikates. Così grazie ai social a chiunque sembrerà di conoscere le loro vite dorate, e chi lo vorrà potrà vestirsi (e magari sentirsi) come una principessa.

