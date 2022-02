L'Angelo dei libri

Ora è veramente giunto il momento, il 31 marzo mio padre chiuderà definitivamente la sua attività. Chi può anche solo condividendo ci aiuti a svuotare il più possibile il negozio. Così è stata annunciata la chiusura di una storica libreria romana su Facebook. Il post è subito diventato virale: oltre 30mila condivisioni sui social e una pioggia di commenti pieni d'affetto per Angelo Dragone, il libraio che dal 1968 presidia la zona con la sua bottega di libri usati. Purtroppo Angelo ha un principio di Alzheimer e nonostante il grande amore per il suo lavoro, va in pensione. «Angelo era proprio attaccato ai suoi libri - confida un amico - in pratica non li vendeva, ma li affidava ai clienti».

Così grazie ai social in tanti si sono riversati in strada, creando una fila interminabile per un saluto, per acquistare un ultimo libretto a 50 centesimi. Purtroppo nessuno prenderà il suo posto: la libreria di Circonvallazione Trionfale 43 chiuderà i battenti. Dopo 50 anni addio ad un altro presidio di cultura, addio alle pile di volumi accatastati, addio all'odore di carta e polvere, addio a quel caos a cui i soli proprietari, come stregoni, sanno dare un ordine. E nonostante la bellezza di un quartiere che si mobilita per aiutare la vecchia libreria, resta solo la consapevolezza che questo mondo, ultima briciola di Novecento, verrà presto dimenticato. Tanto ci sono i kindle, internet, la consegna gratuita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 06:40

