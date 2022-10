Maddalena Messeri: CasaPaese, il web buono

Si parla spesso di quanto i social possano essere pericolosi, meno frequentemente di quanto “bene” possano creare. Oltre ad essere canali fondamentali per aiutare le persone a sentirsi meno sole, a rimanere in contatto con i propri amici (e volendo a farne anche di nuovi), i social si rivelano vincenti per campagne di sensibilizzazione e per i crowdfunding a sfondo sociale. Un esempio positivo di questo fenomeno è sicuramente l’apertura di “CasaPaese” in Calabria: una residenza che accoglie le persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative nata proprio grazie ad una maratona di solidarietà online.

La rete si è costituita tra aziende, associazioni, imprenditori e singoli cittadini che hanno partecipato al crowdfunding lanciato sui social lo scorso anno, e commenta l’ideatrice Elena Sodano: «Siamo stati travolti da un’onda incontenibile di umanità, ci sono arrivate donazioni da ogni angolo d’Italia. E chi non aveva possibilità di contribuire economicamente ha messo a disposizione complementi d’arredo, materie prime, ma anche manodopera».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA