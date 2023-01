La scuola Usa fa causa al web

In quasi due anni della rubrica #socialclub abbiamo visto i social media sotto tanti punti di vista, analizzandone pregi e difetti. È curioso dunque ripartire con questo 2023 con una notizia che arriva dagli Stati Uniti, dove sono nati internet, i computer e gli smartphone, la patria della Silicon Valley e delle GAFAM, le principali big tech del mondo.

La notizia è questa: le scuole pubbliche di Seattle hanno fatto una mega causa ai social perché “danneggiano i ragazzi”, chiedendo un ingente risarcimento danni e di pagare per la prevenzione e le cure per la dipendenza da Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Snapchat. Nelle 91 pagine della denuncia, i social vengono accusati di aver “sfruttato con successo i cervelli vulnerabili dei giovani, agganciando decine di milioni di studenti attraverso un circuito vizioso di risposte positive sui social media che porta all’abuso delle piattaforme”.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 06:00

