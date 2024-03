Kate, la verità è semplice

di Maddalena Messeri

Dicevano fosse esaurita, scappata di casa, sparita, rapita dagli alieni, addirittura c’è chi ha ipotizzato la sua morte. Su Kate Middleton negli ultimi mesi le dicerie si sono rincorse su tutti i social, alimentate da un’attenzione morbosa, complotti e fake news. Ma la verità è spesso assai più semplice: la Principessa Kate è malata, ha il cancro. Lo ha annunciato lei stessa in un video in cui ha raccontato la sua condizione, spiegando con delicatezza il perché della sua temporanea assenza. Il motto della Regina Elisabetta “Mai lamentarsi, mai dare spiegazioni” è così stato messo in cantina, specialmente dopo il caso della foto di Kate con i figli, postata per placare le polemiche e che invece, a causa del fotoritocco, si è trasformata in un boomerang. Ora sappiamo: Catherine sta male, la donna perfetta, mai fuori posto, simbolo di stabilità nella monarchia, si è fatta riprendere su una classica panchina inglese, semplice, con un maglioncino a righe e il volto quasi trasparente. Il video è - ovviamente - diventato virale, solo sul profilo IG ufficiale ha raggiunto 93,2 milioni di visualizzazioni e 276 mila commenti. Con questa clip Kate ha mostrato il suo volto umano, scatenando un’ondata di affetto mondiale. “In questo momento, penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli.” Cara Kate anche tu non sei sola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 06:00