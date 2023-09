Il male esposto come un trofeo

Siamo rimasti sconvolti dalle vicende di violenza che hanno insanguinato quest’estate. Molto spesso le vittime sono state giovani ragazze, ma anche animali indifesi come la capretta uccisa a calci o l’orsa Amarena seccata da una fucilata.



C’è un filo rosso che unisce prepotenze, stupri, omicidi: sia i ragazzini che gli uomini che hanno compiuto questi gesti sono accomunati dall’idea che l’altro/l’altra, più debole, sia un oggetto subordinato, da piegare sotto il proprio potere. Lo psichiatra Vittorio Linciardi parla di “rigurgito di un maschio primitivo che odia le donne e che reagisce in modo paranoide”.



A questo quadro drammatico si unisce la spaventosa tendenza di fare del male per poterlo filmare, e poi condividerlo online come un trofeo.



Se mancano la famiglia, la scuola, una comunità religiosa, istituzioni culturali in cui si insegnano i valori più importanti come l’empatia e il rispetto dell’altro, il miglior amico diventa lo smartphone. Così, mentre dentro crescono solitudine e rabbia, i social diventano la piazza virtuale dove esistere. Un non luogo in cui sentirsi importanti e mostrare agli altri di cosa si è capaci. Un cyber-spazio in cui tutto sembra lecito, anche la ferocia. Anche uccidere.

