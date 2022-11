Carlotta Rossignoli e la normalità

Questa settimana è stata dominata dal fenomeno social Carlotta Rossignoli. Ma chi è questa ragazza, perché tanto clamore? @carlyross23 cresce a Verona, in una famiglia che le permette di crescere senza intoppi: finisce il liceo con un anno di anticipo, parla tre lingue, suona il pianoforte, fa atletica e ama viaggiare. Nel 2017 è stata premiata da Mattarella come Alfiere del Lavoro e oggi, enfant prodige della ricca provincia, si ritrova su tutti i giornali grazie alla sua laurea in medicina conseguita con un anno di anticipo.





@maddai_



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA