Che bella gara le piante in casa

Nel catalogo delle cose invidiabili esibite sui social network, hanno cominciato a posizionarsi anche le piante: da passatempo per pensionati a vera e propria tendenza hipster sbarcata dagli USA in Italia. Sarà l'attenzione dei più giovani per il cambiamento climatico, sarà la nuova consapevolezza degli effetti positivi della natura sulla qualità della vita, sarà una nuova spinta ecologica ma si è creata una vera e propria house plant commmunity: #plantsofimstagram ha raggiunto 6.1 milioni di post e #plantsmakepeoplehappy quasi 4 milioni. Numeri da capogiro per delle semplici piantine da appartamento, che però hanno il pregio di essere democratiche (visto il basso costo), eleganti e molto utili per l'ambiente perché riducendo co2 e inquinanti, purificano l'aria. Da privilegiare felce, sansevieria, anthurium, ficus, potos, spitafillo e dracena. Se ha ragione Stefano Mancuso, neurobiologo di fama internazionale, quando dice che le piante sono più intelligenti di noi allora meglio frequentarle di più e, grazie alla creazione di piccole giungle domestiche, vivere meglio la propria casa e allo stesso tempo fare qualcosa di utile contro il riscaldamento globale. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Luglio 2020, 07:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA