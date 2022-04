Arriva Bereal, il primo social anti-social

Niente like, niente follower, niente filtri né ore di scroll: arriva dall'America la app BeReal, il primo social anti-social. Se Instagram e TikTok ci hanno abituati ad una contraffazione fotografica continua, con volti modificati e corpi stravolti, se addirittura siamo arrivati a dover scrivere #nofilter per dire che è una foto vera, con BeReal si atterra in un altro pianeta.



Funziona così: prima di tutto puoi postare solo una volta al giorno. Quando la app ti manda una notifica, hai una finestra di due minuti per scattare una foto (nello stesso momento un selfie e contro-selfie). La carichi e via, per 21 ore sarà disponibile per i tuoi amici, che potranno unicamente commentare e mandare reazioni con le emoticon (un po' come funziona per le stories di IG). Così il social torna alla spontaneità e la foto alla sua essenza: l'impressione di un momento.



Casualità totale per contrastare l'ossessione per la perfezione estetica, la corsa ai follower e alla popolarità online, fino alla dipendenza e al controllo delle vite altrui. BeReal è not another social network, così lo definiscono i fondatori e chissà se questo strumento alternativo, già popolare nei college americani, troverà lo stesso successo anche in Italia. Sicuramente può aiutare i rapporti umani, tanto l'antica equazione meno post e più vita funziona sempre. Be yourself, be real. Ci proviamo?



