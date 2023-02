Artifact, nuova frontiera dei social: in America li danno per finiti, ma c'è chi ne crea di nuovi

Mentre c’è chi in America professa la fine dei social network, c’è chi ne crea di nuovi: è infatti in arrivo in Italia una nuova piattaforma che si chiamerà “Artifact”. Il nome racconta già molto: “arti” come intelligenza artificiale e “facts” come fatti. Il nuovo social è dedicato agli articoli pubblicati sulle piattaforme digitali, ed è un collettore di notizie in tempo reale e approfondimenti su diversi temi.

Una volta registrato l’utente può personalizzare il proprio feed con gli argomenti preferiti (tipo politica, spettacoli, viaggi, auto, salute, lifestyle) e la machine learning lavorerà poi per offrire, in base a click e letture, articoli sempre in linea con i propri gusti. Questa App è stata ideata dai fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger, usciti dalla scena digital nel 2018, quando Facebook ha acquisito il loro social network, e punta a diventare un mix tra Twitter e Google notizie.

Su “Artifact” è possibile scegliere i propri giornali preferiti e inserire i diversi abbonamenti, tutti in un unica schermata. Per ora la versione Beta è stata sviluppata solo per il pubblico anglofono e si possono selezionare solo testate come il New York Times, The Indipendent, Vanity Fair, CNN… La fruizione sarà totalmente passiva e i commenti aboliti, consentiti unicamente nella casella privata con gli amici. Ma se è chiaro l’addio a battute e tweet-bombing, resta ancora da capire come saranno gestite le eventuali fake-news.

