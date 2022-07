Animalini e influencer: su Instagram non solo cani e gatti

Per gli amanti degli animali lo scrolling è più dolce: nell'ultimo periodo sempre più utenti scelgono di seguire account che condividono video di cani buffi, maialini o uccelli esotici.

Grazie ai social infatti non ci sono più limiti alla condivisione, e se fino a qualche anno fa per conoscere gli animali più rari c'erano solo i documentari, bisognava andare allo zoo o partire per mete lontane, ora li troviamo facilmente su Instagram e Tiktok.

Niente lusso, solo tenerezze e comportamenti curiosi per una raffica di video che diventano virali grazie alle stranezze di questi inaspettati influencer della fauna.

In pole position il maialino vietnamita di @angolodiparadisofamily, Pumbino, che dorme e si comporta come un mansueto cagnolino, pappa e bagno in piscina compreso. A guardare i suoi video vi innamorerete al punto di pensare di diventare convinti vegani.

Se invece volete vedere come i pappagalli, intelligentissimi, ripetano le frasi sulle spalle dei loro padroni, ci sono account come @mirtillo__parrot, @the_parrot_lady e @barney_the_west_coast_cockatoo.

Amorevole il paffuto cincillà che viene spazzolato @suerte_sue, la volpe che su un letto scodinzola la sua coda

@fox_fans e il grande coniglio @flemishgiant_snoopy. Per cani e gatti poi gli account si sprecano, e basta inserire nella ricerca dogsofinstagram e catsofinstagram per scoprire una miriade di foto e reel.

Così noi utenti, isolati nei nostri appartamenti di città, con lo smartphone scopriamo vite diverse, passate nella natura insieme a degli animali buffissimi che, oltre che al feed dei social, riempiono i cuori dei propri padroni. Ed è bello vederli e conoscerli nelle loro differenze, capire quanto siano preziosi e fragili. E chi un tempo diceva preferisco i cani agli umani, ora potrebbe dire meglio un animalino che un influencer.



@maddai_

Lunedì 25 Luglio 2022

