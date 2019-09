Wiko, smartphone low cost: 3 versioni limited edition

Design e creatività per la special edition Wiko di View3. Il telefono - prodotto in serie limitata - del brand franco-cinese è stato presentato a Milano. Tre versioni per un apparecchio che si impone sul mercato per un costo competitivo (179,99 euro): la creazione è di tre giovani designer Gaëlle Bacquet, Laure Macotta e Christophe Marino che mettono in vetrina tre edizioni in stile street, jungalow e floreal.



«Gli sforzi progettuali che avvengono nel nostro Design Center di Marsiglia commenta Morena Porta, Marketing & Communication Director di Wiko South of Europe - si concentrano proprio sul colore, sulla scelta delle texture, su micro-dettagli che costituiranno il profilo e le back cover dei nostri smartphone. Sperimentando, elaborando nuovi concept, studiando l'effetto della luce sui vari materiali, facendo tanta ricerca». I telefoni sono dotati di un kit con case protettiva personalizzata, wallpaper, sticker e packaging che richiamano le grafiche dei tre designer. Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA