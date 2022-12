WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli di smartphone dal 1° gennaio 2023: ecco quali sono

di Redazione web

Hai uno di questi smartphone? Forse dovresti iniziare a preoccuparti. Perché dal 1° gennaio 2023 WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli diversi, la maggior parte dei quali usano il sistema operativo di Android. Ma ci sono anche due iPhone: i modelli sono quelli più vecchi, come è ovvio che sia, ma per chi non è abituato a cambiarlo spesso potrebbe essere una sorpresa. Sono dispositivi per cui Meta ha deciso che non vale più la pena investire per adeguare le sue applicazioni.

I 49 modelli di smartphone che non saranno più supportati dall'applicazione sono stati pubblicati dal portale GizChina.com. Per chi ha uno di questi cellulari non c'è via di scampo: per utilizzare ancora WhatsApp bisognerà comprarne uno più nuovo.

WhatsApp, i 49 modelli di smartphone che non avranno più l'app nel 2023

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 platino

Grande S Flex ZTE

Gran X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500



Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 20:09

