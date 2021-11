L'Aquila, Stories Festival: la prima edizione dei film con smartphone

Tecnologia e arte: allo 'Stories Festival' vince la creatività. Giovedì 11 novembre alle ore 18 in piazza Duomo a L'Aquila si terrà il primo festival italiano dedicato alla creazione di contenuti video realizzati solo con un cellulare. Ideato dal content creator e regista Emanuele Malloru, in arte Emalloru, col sostegno del Comune de L'Aquila, l'evento si propone di valorizzare il patrimonio artistico, sociale e culturale della città attraverso le menti dei più giovani.

«Il festival è rivolto a tutti - ha dichiarato Emalloru su Instagram, spiegando in cosa consiste l'evento -. Ci sarà un maxischermo, un palco e luci incredibili. Ma soprattutto, tanta gente: vogliamo fare qualcosa di grandioso».

Ogni partecipante racconterà in 60 secondi la città de L’Aquila e l'unica regola è quella di usare solo ed esclusivamente il proprio smartphone. A premiare il video migliore, che diventerà il nuovo spot della città, ci sarà una giuria di esperti esclusiva: alcuni dei content creator italiani più famosi con un seguito di milioni di follower (tra cui Klaus, Jakidale, Progetto Happiness, Wildflowermood, Wikipedro, Dario Vignali, Luis Sal e molti altri).

L'iniziativa rientra nel progetto in corso di Emalloru di raccontare l'Italia Regione per Regione creando storie e proponendole al mondo del web in formula dinamica e innovativa.

