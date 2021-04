Smartphone Nokia, sei nuovi modelli dal brand finlandese: dal telefono low-cost al top di gamma

Sei nuovi telefoni dello storico brand finlandese, Nokia, mirano a fidelizzare i fan. Tre linee distinte di smartphone, dal modello low-cost a quello di punta, con caratteristiche e fasce di prezzo differenti: Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 e Nokia C10 (non commercializzato in Italia), sono i nomi dei sei modelli pronti per invadere il mercato italiano.

La serie X, identifica lo smartphone top di gamma, la serie G mid-range e la serie C l'entry-level, ma per tutti Hdmi Global, il marchio che ha rilevato la casa europei dei telefonini, promette qualità dei materiali, dotati di una solidità di livello superiore e con aggiornamenti software continui e puntuali.

Nokia X20 e Nokia X10

Punte di diamante del nuovo portfolio, Nokia X20 e Nokia X10 vanno oltre i limiti della fascia media, girano sul sistema operativo Android 11 e sono alimentati dalla più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 5G. Le ottiche della fotocamera quadrupla da 64MP sul retro e della fotocamera frontale da 32 MP di Nokia X20 sono le rinomate ZEISS e si abbinano alle innovative soluzioni di intelligenza artificiale, mentre il display è da 6,67" Full HD, mentre Nokia X10 ha la fotocamera quadrupla da 48MP. La nuovissima funzionalità Dual Sight attiverà due fotocamere contemporaneamente in modo da poter catturare più lati della storia. Il modello X10 sarà disponibile a livello globale a partire da giugno a partire da 329 euro, mentre Nokia X20 da maggio a partire da 379 euro.

Nokia G20 e Nokia G10

La serie G rappresenta l’equilibrio perfetto tra alte prestazioni e prezzi contenuti. Entrambi i telefoni della gamma G sono caratterizzati da una durata della batteria di tre giorni, la più lunga su uno smartphone Nokia. Nokia G20 è supportato dalla promessa di Android disponibile sugli smartphone Nokia. Si tratta di tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili per aiutare a mantenere i tuoi dati al sicuro e due anni di aggiornamenti del sistema operativo. I primi device della serie G portano in dote longevità, una maggiore sicurezza grazie allo sblocco facciale e delle impronte digitali laterale e un impressionante display da 6,5”.Nokia G20 ha una fotocamera da 48MP e audio surround coinvolgente, Nokia G10 dispone di tripla fotocamera posteriore e imaging avanzato con modalità di scatto potenziato da AI. Prezzi a partire da 179 euro per il G20 e 149 per il G10.

Nokia C20

La serie C rende accessibile a tutti la tecnologia di Nokia, con un entry level che può vantare un ampio display HD da 6.5”, il sistema operativo Android 11TM, che aggiunge fino al 20% di velocità in più, funzionalità di sicurezza migliorate, così come la solidità dello smartphone Nokia con aggiornamenti di sicurezza trimestrali per due anni. Nokia C20 sarà disponibile da giugno a partire da 109 euro.

