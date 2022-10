Samsung Galaxy Z, ecco le esclusive cover di Toiletpaper

Samsung Electronics Italia annuncia oggi la propria collaborazione con TOILETPAPER, il collettivo creativo fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, che ha dato vita a una serie esclusiva di cover ideate per la nuova rivoluzionaria generazione di smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z.

La collaborazione artistica ha dato origine a quattro cover speciali dedicate Galaxy Z Flip4 e tre per Galaxy Z Fold4. I celebri rossetti rossi su sfondo rosa, i sinuosi serpenti colorati, le rose selvagge e il gatto tra le nuvole – quest’ultima solo per il modello Galaxy Z Flip4 - sono le iconiche e accattivanti grafiche che coloreranno e renderanno ancora più esclusivi e personali i nuovi dispositivi foldable Samsung, presentati ad agosto in occasione dell’evento Galaxy Unpacked.

“Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione artistica con TOILETPAPER”, ha affermato Nicolò Bellorini, Head of MX Business di Samsung Electronics Italia. “La factory creativa è nota a livello internazionale per la sua capacità di osare con il potere delle fantasia rompendo gli schemi; alla stessa stregua, Samsung con i dispositivi pieghevoli ha voluto aprire il proprio mondo, superare i limiti delle possibilità offerte da uno smartphone, ridefinendo le regole e cambiando prospettiva. Un connubio quindi perfetto che rende i nuovi Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 ancora più speciali per tutti coloro che vogliono esprimere il proprio stile senza limiti”.

“TOILETPAPER nasce dieci anni fa come un magazine dove semplicemente poter fare quello che volevamo, sganciandoci dagli schemi dei nostri mondi di provenienza, l’arte per me, la fotografia per Pierpaolo”, racconta Maurizio Cattelan. “Questa libertà nel tempo è esplosa – prosegue Pierpaolo Ferrari – dando origine a collaborazioni, come quella con Samsung, che mai avremmo potuto immaginare”.

Aperti, chiusi o in modalità Flex, i dispositivi Galaxy Z potranno essere non solo più protetti da graffi ed urti ma ancora più versatili grazie al linguaggio dirompente di TOILETPAPER, per un’esperienza su misura e uno stile unico con la giusta dose di irriverenza.

Attraverso un QR code sarà inoltre possibile scaricare una GIF da impostare come sfondo dello schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip4.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 20:46

