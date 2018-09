. iOS 12 potenzia la modalità Non Disturbare: oltre a suoni e luci ora blocca in toto le notifiche, che fino al mattino non appaiono sulla schermata di blocco. In questo modo, se nottetempo si controlla l'ora sull'iPhone, non si viene distratti. Il Non Disturbare si può impostare non solo di notte, ma alla bisogna o anche in un orario o in un luogo specifico.. Dopo le Animoji (le faccine che prendono vita grazie alla fotocamera frontale) inaugurate con iPhone X, arrivano le Memoji: oltre a personalizzare le espressioni facciali di animali, robot o fantasmini, si possono creare emoji che ci assomigliano. E si possono usare anche nella fotocamera sulla app Messaggi, come una maschera.. FaceTime si aggiorna, consentendo chiamate video fino a un massimo di 32 partecipanti. Anche qui ci si può travestire con le emoji Apple.. Correggere un testo posizionando il cursore proprio dove serve è un'impresa. Ma ora c'è il trackpad nascosto: appare tenendo premuta la barra spaziatrice e consente di muoversi agilmente tra le lettere.. L'assistente vocale si fa più intelligente, conosce le nostre abitudini o necessità e ci suggerisce cosa fare. Se entriamo in un cinema, ad esempio, ci proporrà di silenziare il telefono.. iOS 12 dà più opzioni per gestire le notifiche e raggruppa quelle di una stessa app per evitare l'effetto «lenzuolata». Per leggerle, basta un tocco.. iOS 11 ha introdotto la possibilità di leggere un codice QR con la fotocamera dell'iPhone. Ora la funzione è più rapida grazie a una scorciatoia nel Centro di controllo.. Il monitoraggio dei consumi si fa dettagliatissimo. In ogni momento possiamo sapere quali app, e quanto, stanno consumando la batteria.