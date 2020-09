Le novità di Huawei: dagli auricolari senza fili agli orologi smart

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi, che ha presentato diverse novità nel suo catalogo, anche per il nostro Paese. La prima grande sorpresa sono le, i nuovi auricolari senza fili: disponibili in tre colori (argento, bianco, nero), sono dotate del sistema di cancellazione intelligente e dinamica del rumore. Attraverso le due modalità disponibili, Aware e Voice Mode, le FreeBuds Pro utilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno quando attraversano la strada o stanno parlando. La particolare possibilità di connettere poi gli auricolari con due device contemporaneamente consente agli utenti di passare senza problemi da un dispositivo all’altro, senza alcun problema di compatibilità fra iPhone, computer e sistemi Android. Prezzo: €179,00.Sempre in tema di auricolari, per chi preferisse le cuffie con il filo, Huawei ha presentato anche le, che grazie alla tecnologia TWS (True Wireless Stereo) immergono in un’esperienza audio fatta di un suono pulito e una semplice comodità. Il tutto accompagnato dalla tecnologia di cancellazione del rumore, che permette di eliminare fino a 40 dB di interferenze. Anche in questo caso sono tre le colorazioni disponibili: bianco, nero e verde salvia. Prezzo di partenza: €119,00.Passando al mondo degli smartwatch invece, Huawei anche qui presenta due novità: si tratta del nuovo Watch Fit e del Watch GT 2. Per quanto riguarda il Watch Fit, il primo con quadrante rettangolare e bordi arrotondati, la casa cinese presenta il primo vero allenatore digitale da polso animato, che offre 12 workout e 44 dimostrazioni di postura. Oltre ciò tante le funzioni innovative che l’orologio mette in campo per il nostro benessere fisico: sul Watch Fit infatti può anche monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue - utilissimo dato nella lotta contro il Coronavirus - il monitoraggio del livello dello stress (suggerendo all’utente esercizi di respirazione per rilassarsi) e per le donne anche la gestione del ciclo mestruale, segnalandone l’arrivo e i giorni fertili. Per questo è disponibile nelle colorazioni rosa e nero, con un prezzo di €129,90.L’altro dispositivo da polso invece, il Watch GT 2, è disponibile in due versioni differenti: Classic e Sport. Entrambe hanno un design minimal e confortevole, robuste e perfette per ogni sport, grazie anche ai materiali utilizzati per la loro costruzione: telaio in titanio e quadrante in vetro zaffiro rendono il Watch GT 2 il compagno adatto anche per gli sport più estremi. 100 le modalità di allenamento fra cui scegliere, mentre sono il doppio invece le opzioni che riguardano la personalizzazione del quadrante. La funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca utilizza la tecnologia TruSeen, che si combina con una lente led 6-in-1, per fornire rilevamenti ancora più accurati. Il Watch GT 2 Pro supporta inoltre il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca 24 ore 24, sia a riposo che durante l’allenamento, il monitoraggio scientifico del sonno, il monitoraggio dello stress durante tutto il giorno e il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Prezzo: €299,90, mentre le colorazioni disponibili sono nero per la versione sport e grigio invece per il GT 2 Pro.Infine Huawei ha presentato il nuovo MateBook 14 AMD. Fra le caratteristiche più rilevanti, il display FullView 2K da 14’’, il nuovo processore AMD Ryzen 4000 H-Series, 16 Gb di RAM. Il tutto con un peso inferiore al chilo e mezzo, che lo rendono perfetto per il lavoro in movimento ma senza rinunciare alla qualità degli strumenti e della grafica. Prezzo: €799,90.