Emoji Day, il 17 luglio si celebrano le faccine. Scopri qual è quella più amata dagli italiani

E' il bacio l'emoji più amato e utilizzato in italia. Con il 41,4% di preferenze la faccina che invia un bacio è la più amata dagli italiani, seguita dalla risata con le lacrime (40,9%) e dal pollice alzato (29,7%). Sono i risultati di una indagine condotta in occasione dell'Emoji Day, che si celebra come ogni anno il 17 luglio.

Leggi anche > WhatsApp lancia l'opzione messaggi «usa e getta», funziona veramente?

L'iniziativa e' nata nel 2014 dall'idea di Jeremy Burge, uno storico delle emoticon e fondatore di Emojipedia, sito web che raccoglie e cataloga tutte le emoji. Le faccine sono oramai entrate in tutte le nostre conversazioni e persino in qualche esperimento letterario e cinematografico.

Secondo la ricerca, effettuata da Samsung, le maggiori utilizzatrici di emoji risultano essere le donne di età compresa tra i 35 e i 44 anni, abitanti nel Nord-Est e nel Sud Italia.

L'indagine ha inoltre evidenziato come la pandemia abbia influito sulle abitudini di utilizzo degli emoji e portato alla ricerca di nuovi simboli che possano esprimere la situazione o la ripartenza. Negli ultimi mesi, infatti, una serie di aziende tecnologiche hanno lanciato emoticon a tema: dalla siringa del vaccino anti-Covid di Apple a quella di Twitter che ha sensibilizzato sul lavaggio delle mani a quella di Facebook che ha raffigurato un abbraccio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA