Come caricare la batteria dello smartphone e farla durare: ecco i tre errori da evitare

Un'operazione semplice e abituale, come quella di mettere inil proprio, può danneggiare lase si ripetono delle abitudini piuttosto radicate. Le batterie attualmente disponibili per smartphone e altri dispositivi, infatti, sono soggette col tempo ad un'usura inevitabile, che ne pregiudicherà, ma molto spesso sono le distrazioni degli utenti a danneggiarle. In particolare, ci sonoche andrebbero evitati per consentire alla batteria, e di conseguenza allo smartphone, di durare di più: ecco quali sono.Non tutti lo sanno, ma il surriscaldamento di smartphone e altri 'devices' può causare notevoli problemi alla batteria. Non si parla solamente dell'aumento di temperatura dovuto all'ambiente circostante (è possibile che, nelle torride giornate estive, se lo smartphone viene lasciato sotto il sole finirà per bloccarsi autonomamente, come misura di sicurezza), ma anche dell'utilizzo che viene fatto del telefono cellulare. Ci sono, infatti, delle app che richiedono delle prestazioni nettamente superiori a quanto consentito dal nostro smartphone, e tenerle aperte, magari contemporaneamente, non farà altro che surriscaldare il dispositivo. Questi aumenti di temperatura, nel lungo termine, possono essere fatali per le prestazioni della batteria. Da evitare anche l'utilizzo di app che consumano grandi quantità di memoria o dati se il livello di carica della batteria non supera il 20%. I dispositivi più recenti consentono, direttamente dalle impostazioni, di tenere sotto controllo la temperatura, ma è possibile anche scaricare delle app sviluppate proprio con questo scopo.Si tratta dell'errore più comune e sottovalutato: molti di noi mettono in carica il telefono prima di andare a dormire, in modo da avere il 100% di carica disponibile al mattino. Questo comportamento, se reiterato, a lungo termine finirà per influire non poco sulla batteria, senza dimenticare che, nei casi più gravi, è possibile che lo smartphone possa surriscaldarsi fino a rappresentare un rischio di incendio. Ove possibile, è consigliabile evitare di lasciare il telefono in carica se è stato raggiunto il livello massimo; gli esperti consigliano di ricaricarlo più volte durante il giorno, evitando che la batteria raggiunga anche il livello minimo.Anche questo è un comportamento diffuso e, solo in apparenza, innocuo. Sappiamo che le batterie, generalmente, conservano un livello minimo di energia anche dopo che lo smartphone, giunto allo 0% di carica, si spegne. Molti di noi, quasi in preda ad un tentativo disperato, provano spesso a controllare se è possibile riaccendere il dispositivo. In questo caso, però, si rischia seriamente di pregiudicare anche quel livello minimo di energia conservato dalla batteria, che a lungo andare potrebbe non funzionare più.