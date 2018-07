App salvaestate, come sopravvivere in vacanza grazie allo smartphone: tutto quello che c'è da scaricare

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valigia pronta, si parte. Ma non è sempre così semplice organizzare un viaggio. Ma, per salvare le vacanze, sul web spuntano app pensate per sostituire tour operator e ogni altra esigenza. Così l'estate fai-da-te tè diventa accessibile: si va dal classico motore di ricerca per trovare i voli più economici oppure i pacchetti-viaggio dell'ultimo minuto, fino alla gestione della cassa comune per i turisti che partono in gruppo. C'è chi mette in Rete l'uso di un camper, chi cerca la strada più corta e perfino l'itinerario più suggestivo per raggiungere borghi o isole sconosciute, chi sceglie il car sharing come un tempo si sceglieva di viaggiare all'avventura grazie all'autostop.Soluzioni semplici e veloci, all'insegna del risparmio e a portata di mano, visto che basta un touch sullo smartphone per riuscire a muoversi ovunque e raggiungere qualunque meta restando online. La parola d'ordine dell'estate 2018, infatti, è sharing economy: la condivisione è d'obbligo.Irrinunciabile per i viaggi all'estero, Google Traslate non può mancare tra i must da portare in valigia. Utilissimo per chi non mastica le lingue, il traduttore targato Google può offrire un appoggio anche a coloro che si sentono a loro agio nelle conversazioni all'estero. Sul menù al ristorante può sempre venir fuori un piatto tipico dal nome impronunciabile e incomprensibile: meglio sapere cos'è prima di ordinarlo. Oppure si può aver aver bisogno di dialogare in una terza lingua rispetto al Paese scelto per il viaggio: ipotesi tutt'altro che remota nell'éra globalizzata.Per i ritardatari, gli indecisi dell'ultima ora e per tutti quelli che non riescono a mettersi d'accordo in famiglia oppure con il piano ferie in ufficio, c'è lastminute.com che offre una visuale dei viaggi pronta consegna. Sulla celebre piattaforma Lastminute.com si può infatti organizzare tutto il viaggio, in ogni singolo dettaglio senza dover incorrere nei rischi di chi sceglie in fretta: dal volo all'hotel, con il vantaggio di sbirciare in enticipo online stanze e strutture annesse. La piattaforma rappresenta un valido supporto sia per i viaggi lunghi sia per quelli mordi e fuggi come i city breaks. Sempre, ovviamente, con un occhio al portafoglio.Si scrive Sidekix, si legge pianificatore di percorsi urbani: utilissimo per muoversi in città sconosciute. Basta inserire il luogo di partenza e l'obiettivo da raggiungere per trovarsi comodamente e nella maniera più semplice a destinazione. Che cosa ha di diverso dalle altre app che forniscono di mappe i loro utenti?Semplice, Sidekix crea veri e propri itinerari in base agli interessi e alle preferenze di chi lo usa. La app infatti offre due percorsi: quello veloce e quello culturale. Percosri che hanno il pregio di essere curati dai locals, ovvero le persone del posto.Per tutti coloro che partono in comitiva, ecco la app ideata per gestire la classica cassa comune, quella a cui da sempre il gruppo di amici partecipa con una quota fissa per le spese collettive.Tinaba trasferisce infatti le modalità social di condivisione nella sfera del denaro: nella sezione We è possibile aprire una cassa comune su cui caricare la quota in denaro, creando una collaborazione per dividere i conti o pagare alla romana al ristorante. Quando viene chiusa e avanzano dei soldi non spesi, la app restituisce in automatico la cifra versata ai partecipanti. Il vantaggio è che viene tutto monitorato dallo smartphone di ciascun partecipante in tempo reale, quindi è impossibile fare i furbi. Vacanza e amicizie salvate.Sempre all’insegna della vacanza on the road, questa volta il protagonista è il camper: con l’app Yescape gli amanti del genere non saranno costretti ad acquistarne uno e neppure a noleggiarlo, perché l’applicazione è stata pensata proprio per mettere in contatto chi possiede un camper ma non può usarlo e chi, invece, vuole usarlo ma non può o non vuole comprarlo. I viaggiatori possono così scegliere tra un’ampia gamma di veicoli: dal grande camper per la famiglia dotato di ogni comfort, al minicamper, ai furgoncini Volkswagen. Il giorno della partenza, il proprietario e il viaggiatore si incontrano per la consegna delle chiavi del camper, si firma il contratto e via: inizia il road trip.App all'insegna del risparmio: Volagratis offre un servizio di comparazione preciso dei prezzi e dei servizi offerti dalle compagnie aeree, sia quelle tradizionali sia quelle low cost. Attraverso questa applicazione vengono paragonati quindi i costi ma non solo, anche gli orari, le tratte e la durata del viaggio. Con un'ampia panoramica di possibilità, quindi, il viaggiatore con pochi clic sullo smartphone può trovare le soluzioni più convenienti e su misura. Un must per chi cerca un volo comodo e non eccessivamente costoso.Ma dove vai se questa app non ce l'hai? Senza, infatti, si rischia che diventino inutili tutte le altre. Stiamo parlando di Wi-fi Finder, ovvero del motore di ricerca che rileva tutte le connessioni wi-fi gratuite intorno all'utente. Il servizio funziona in qualunque parte del mondo e permette quindi di navigare gratis senza consumare il traffico dati roaming del telefono cellulare. La app promette inoltre sicurezza e privacy, fornendo anche informazioni sulla velocità della rete. Vengono proposti solo hotspot verificati, quindi free e ancora attivi.Con la app Virail oltre a comparare prezzi, date e orari di treni e aerei è possibile anche trovare soluzioni di viaggio in car sharing e autobus: una strada molto praticata che, facilitando amicizie e conoscenze, permette di raggiungere low-cost tutte quelle località non servite da aeroporti e stazioni ma imperdibili. Basta andare sull'app di Virail, inserire la data e i luoghi di partenza e di arrivo, per confrontare in tempo reale tutte le proposte di viaggio. Non solo, per chi sta cercando una vacanza slow Virail ha selezionato 8 percorsi di trekking in tutta Italia. Solo per Android.