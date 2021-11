What's Next, Samsung celebra i 30 anni in Italia con un evento online

Samsung celebra i suoi 30 anni in Italia con What's Next, il talk pensato per guardare avanti e capire al meglio i trend che cambieranno il mondo nei prossimi anni. Domani, mercoledì 17 novembre, alle ore 10:00 si svolgerà il talk su YouTube.

Leggi anche > Spotify down, oggi martedì 16 novembre: niente musica per milioni di utenti

SEGUI QUI LA DIRETTA DELL'EVENTO

Grazie a ospiti speciali, infatti, verranno affrontati diversi temi e argomenti, discutendo sulla loro evoluzione futura. Samsung, come leader di questo mondo tecnologico, si fa portavoce delle innovazioni di oggi e di quelle che verranno.

Il mondo è cambiato, il digitale si è evoluto. Le azioni strategiche alimentate dalla smartness. What's Next è giunto al suo terzo appuntamento e, nell'occasione, si parlerà su che impatto possano avere sulle nostre vite le nuove tecnologie come una casa connessa, IoT, 5G e la Virtual reality. E su come potranno aiutarci ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

All'incontro parteciperanno:

Giovanni Miragliotta: Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano;

Roberto Verganti: professore di leadership e innovazioni, all'Università di Economia di Stoccolma e alla scuola di business di Harvard;

Antonio Bosio: capo di Product & Solutions di Samsung Electronics Italia;

Francesco Cordani: Head of Marcom di Samsung Electronics Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA