Boom degli smart tracker, piccoli device per trovare oggetti smarriti.

È uno dei device del momento. Si chiamano smart tracker, dei piccoli oggetti, poco più grandi di una moneta o di un bottone, assomigliano ad un ciondolo e servono per ritrovare oggetti smarriti, o meglio che non troviamo nelle vicinanze.

Il fatto che siano oggetti smart lo sottolinea l'attenzione che colossi come Samsung, e da ultimo Apple (vedi la presentazione del 20 aprile) li abbiano inseriti nella loro linea di produzione. Il gadget della multinazionale coreana, si chiama Galaxy SmartTag, un mini-dispositivo dotato di tecnologia bluetooth che può servire a rintracciare le nostre chiavi di casa, può essere attaccato al collare di un cane o di un animale domestico per conoscerne la posizione o magari inserito all'interno di un'auto parcheggiata chissà dove.

Gli usi sono i più diversi, ed è per questo che gli smart tracker stanno vivendo un vero e proprio boom. Lo smart tag emette brevi messaggi anonimi che possono essere monitorati sul display dei device Samsung attraverso l’applicazione SmartThings Find, la stessa che consente di rintracciare anche smartwatch, auricolari e smartphone della galassia Samsung.

Galaxy SmartTag, sfrutta la tecnologia Bluetooth 5.0 LowEnergy, che attiva sia una suoneria per facilitare la localizzazione in luoghi chiusi sia la propria posizione, per interagire con il servizio SmartThings Find. E' chiaro che il device non può essere usato come un antifurto per auto, scooter o biciclette, perché il raggio d'azione è fino a 120 metri, oltre il quale si perde il segnale bluetooth ed il device non trasmette più la sua posizione.

Visto che in commercio, come dicevamo, esistono già degli smart tracker, Samsung ha pensato di arricchiare il suo tag con funzionalità dedicate alla smart home, nel senso che può funzionare anche come interruttore delle luci di casa o come controller per accendere il climatizzatore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA