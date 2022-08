Samsung, svelate a Londra le novità del mondo Galaxy FOTO

Personalizzabili e ottimizzati, Samsung presenta a Londra l’evoluzione dei Galaxy pieghevoli nella loro quarta generazione. Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, insieme a Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro e i nuovi auricolari Galaxy Buds2 Pro.

«I pieghevoli Galaxy di Samsung sono radicati nella filosofia di apertura che ci caratterizza e garantiscono nuove possibilità di personalizzazione completa, sia al proprio interno che esternamente racconta da Piccadilly Center - nel cuore della city londinese - TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. «I nuovi dispositivi foldable soddisfano le esigenze dei nostri utenti più dinamici. Grazie alla nostra ostinata determinazione e alla posizione di leader nel settore, l’entusiasmo verso i dispositivi pieghevoli è in costante crescita. Siamo riusciti a trasformare questa categoria da un progetto di nicchia a una lineup di dispositivi mainstream, utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo». Versatilità, dinamicità e prestazioni ottimali, certamente. Ma forse la novità maggiore (rispetto alle precedenti edizioni) sta nella fotocamera.

GALAXY Z FLIP4 E GALAXY Z FOLD4

Galaxy Z Flip4 - con la sua chiusura a conchiglia, il retro in vetro opaco in contrasto, la scocca in metallo lucido, la possibilità di Ricarica Ultra-Rapida (fino al 50% in circa 30 minuti), lo Scatto Rapido, - e Galaxy Z Fold4 usano la FlexCam. E proprio il Fold4 - il cui obiettivo è potenziato da 50 MP e lo Space Zoom 30x - è il primo dispositivo dotato della versione speciale di Android 12L creata da Google per schermi più grandi, come i foldable. Nuova la barra delle applicazioni con layout simile a quello di un PC che con un solo gesto permette di passare da una funzione all’altra, dallo schermo intero alle finestre pop-up o di dividere a metà lo schermo. Multitasking, come la partnership di Samsung con Google e Microsoft che consente alle app Google, comprese Chrome e Gmail, di supportare la funzione drag-and-drop (copiare e incollare link, foto e molto altro da un’app all’altra). Presente anche in questa versione la S Pen, inserita all’interno di uno schermo principale da 7,6 pollici, più luminoso e per una visione ancora più immersiva. A questi due modelli di punta, si aggiunge la presentazoine dei nuovi Galaxy Watch5, anche nella versione Pro (in alcuni paesi anche in "Golf edition"), il primo smartwatch con display in vetro zaffiro che presenta miglioramenti rispetto alla versione precedente, anche nell’esclusivo sensore Samsung BioActive per il monitoraggio digitale della salute: un unico chip per tre potenti sensori di salute al fine di rilevare parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e i livelli di stress. Prezzo da 299€ per le versioni Bluetooth e 349€ per i modelli LTE.

Gli auricolari Galaxy Buds2 Pro

E, infine, gli auricolari Galaxy Buds2 Pro, l’audio wireless «più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata». Samsung aderisce alla campagna Galaxy for the Planet per la sostenibilità ambientale lavorando a preservare il pianeta non rinunciando all’innovazione. «Stiamo intraprendendo azioni coerenti e d'impatto che aiutano a proteggere le persone e il pianeta. Coniughiamo sostenibilità e innovazione in tutto ciò che facciamo», ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. «Sono orgoglioso dei progressi compiuti finora. Questa è stata un’esperienza che ci ha permesso di avere una nuova visione sul mondo e che ci consentirà di continuare il nostro viaggio verso la realizzazione della nostra visione di sostenibilità con ancora più convinzione e dedizione».

Il prezzo e i colori

I prodotti saranno ordinabili da oggi 10 agosto e fino al 25 agosto. Per il mercato italiano, i costi del Galaxy Flip4 - disponibile in quattro colori Bora Purple e Graphite, Pink Gold e Blue - vanno da €1.149 a €1.329, per la memoria 512GB. Nella Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition è possibile cambiare look al proprio smartphone combinando in modo autonoma fino a 75 colori. Il prezzo del Galaxy Z Fold4 - nelle colorazioni Graygreen, Beige e Phantom Black e, in esclusiva solo su sito, in Burgundy - andrà da €1.879 a 2.249€ (versione da 12 GB + 1TB acquistabile solo su samsung.com).

