Conto alla rovescia per il Samsung S10. In arrivo il 20 febbraio

SAMSUNG S10 TRE MODELLI

SAMSUNG S10 CARATTERISTICHE

SAMSUNG S10 PREZZO

SAMSUNG S10 USCITA IN ITALIA

Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato dello smartphone sta per entrare nel vivo con la presentazione dei top di gamma dei vari produttori. L'attesa più grande ruota intorno alCome sempre l’appuntamento è fissato tra poco più di un mese per il Mobile World Congress di Barcellona (25-28 febbraio), stavolta però c’è la sorpresache anticipa i tempi. Il brand coreano ha fissato al 20 febbraio la data di lancio del, uno dei modelli più attesi in assoluto, su cui in rete si stanno moltiplicando le voci.La novità più recente è l’immagine - precisamente un’elaborazione grafica e non una fotografia - diffusa da Evan Blass, un blogger solito offrire anticipazioni spesso confermate, dove si notano tre versioni differenti, corrispondenti al modello Lite, più leggero, meno dotato e più economico, e il(o X o chissà come lo chiameranno), che sarà quello più esclusivo e costoso del lotto. Osservando l’immagine e tenendo a mente i rumors appaiono chiare alcune scelte di Samsung: si conferma la rinuncia al notch, al contrario di quasi tutti gli altri marchi che hanno seguito l’esempio di Apple, e niente sensore per le impronte digitali, che i coreani finora hanno inserito sul retro e che ora potrebbe essere integrato sotto il display (come già fatto dalle cinesi OnePlus e Oppo).Dovrebbero essere confermate le dimensioni dei display: 5,8 pollici per la versione Lite, 6,1 pollici per il modello standard e 6,4 pollici per il, che condividerà lo schermo Oled con l’S10 mentre il Lite conterà uno schermo Lcd. La fotocamera posteriore sarà incastonata nello schermo (c’è chi scommette sulla presenza di un secondo mini display sovrapposto all’obiettivo della camera frontale ma sembra una possibilità destinata a vedersi in futuro), con tre camere posizionate orizzontalmente sul retro delle due versioni principali e una in meno sul modello Lite.Altra novità potrebbe trovarsi proprio sulla scocca posteriore del+, che dovrebbe essere di ceramica per aumentare la resistenza a graffi, urti e cadute. Da considerare, poi, la possibilità che il modello più potente e tecnologico sia disponibile più avanti per sfruttare la connessione 5G oppure, ma l’ipotesi è meno quotata, l’arrivo di una quarta versione nativa con lo standard di quinta generazione.Capitolo: si dovrebbe andare da 779 a 1.599 euro. Nello specifico, il Galaxy S10 Lite con 6GB di RAM e 128GB di memoria per archiviare file al costo di 779 euro. Il Galaxy S10 in doppia versione, con la prima da 6GB di RAM e 128GB di storage e la seconda con 8GB di RAM e 512GB di spazio d’archiviazione in vendita, nell’ordine, a 929 euro e 1.179 euro. Per il Galaxy S10+ infine si andrebbe da 1.049 a 1.599 euro in base alla configurazione prescelta per Ram e memoria interna. Le colorazioni disponibili, invece, dovrebbero alternarsi tra nero, bianco, verde, giallo e due tinte nuove di cui non si conoscono ancora dettagli.Non ci sono ancora date certe, ma come riporta TuttoAndroid.net ildovrebbe essere disponibile in Italia dall’8 marzo 2019