Samsung, il televisore "The Frame" ha venduto più di un milione di unità nel 2021

Con il televisore “The Frame” Samsung infrange i record. La Samsung ha infatti annunciato oggi di aver venduto più di un milione di unità di “The Frame” nel corso di quest’anno, raggiungendo un importante primato per la linea di televisori Lifestyle.

Samsung ha annunciato di aver venduto più di un milione di unità di “The Frame” nel corso di quest’anno, raggiungendo un importante primato per la linea di televisori Lifestyle: «The Frame – ha fatto sapere Simon Sung, Vice Presidente Esecutivo e Responsabile del Team Vendite & Marketing Visual Display di Samsung Electronics - non è solamente un dispositivo per guardare la TV, ma un vero prodotto di lifestyle che migliora gli ambienti con il suo design e arricchisce la vita dei consumatori con una vasta collezione di opere d’arte. Continuiamo a cercare di potenziare l’offerta di The Frame e trovare nuovi modi di soddisfare le esigenze e i desideri in costante cambiamento dei consumatori. Inoltre, valutiamo sempre la possibilità di partnership con nuovi musei, gallerie e artisti, per offrire una gamma molto più ampia di collezioni nel nostro Art Store".

The Frame è il modello più popolare della linea di televisori Lifestyle di Samsung. Dal suo lancio, nel 2017, il design, le feature e le dimensioni di questo televisore sono state costantemente sviluppate per rispecchiare i gusti e le esigenze mutevoli di lifestyle dei consumatori. L’innovazione della qualità d’immagine e il mantenimento degli standard per rispondere ai trend del mercato stimolano Samsung ad arricchire ogni nuova versione di The Frame. Nel 2020, Samsung ha implementato la tecnologia QLED per fornire immagini più vivide. Il TV integra anche un sensore specifico per regolare il livello di luminosità in base all’ambiente e fornire così ai telespettatori immagini e video ottimizzati. Nel luglio 2021, Samsung ha lanciato la versione da 85”; quindi il televisore è ora disponibile in sette formati (32", 43”, 50”, 55", 65", 75", 85"), per rispondere a diversi stili di vita e spazi domestici.

Nel 2021, The Frame offre uno schermo ultra sottile, con una cornice di 24,9mm, quasi la metà rispetto al modello dell’anno precedente, disponibile in vari colori e che rende più eleganti gli ambienti. Gli utenti possono personalizzare la cornice, che può essere piatta, di colore bianco, teak, beige o marrone, oppure smussata color bianco o mattone. The Frame può essere installato sull’apposito supporto, montato a parete per un look da galleria d’arte, o posizionato sul nuovo piedistallo Studio Stand.

Oltre al suo design unico e moderno, uno dei punti focali di The Frame è l’Art Store, la piattaforma d’arte su abbonamento di Samsung. Quando gli utenti non guardano i contenuti di intrattenimento su The Frame, possono usare la modalità Art Mode per scegliere nell’ampia biblioteca di Art Store dipinti e fotografie d’arte da esporre. In questo modo, lo schermo non deve essere necessariamente una tela bianca che interferisce con il design degli ambienti, ma un elemento che lo arricchisce. L’Art Store di The Frame offre più di 1.500 opere d’arte provenienti da famosi musei e gallerie di tutto il mondo, come l’Ermitage in Russia, il Louvre in Francia e il Museo del Prado in Spagna. Grazie alle partnership, Samsung ha ampliato la collezione dell’Art Store che ora include opere esclusive di creatori emergenti di tutto il mondo, come Magnum Photos, un gruppo globale di fotogiornalismo e, più recentemente, la maison di fotografia d’arte, YellowKorner, per offrire opere vivaci che beneficiano della qualità d’immagine QLED di The Frame. Grazie all’Intelligenza Artificiale, che cura i contenuti la versione 2021 di The Frame analizza le abitudini e i gusti dei consumatori e suggerisce nuove opere d’arte che potrebbero piacere loro.

La versione 2021 di The Frame offre una capacità di memoria notevolmente aumentata, con 16GB, rispetto alle versioni precedenti che arrivavano a 500MB. Ora, il televisore può memorizzare fino a 1.200 immagini con risoluzione 4K, così gli utenti hanno a disposizione una maggiore scelta artistica per creare la propria galleria personalizzata.

