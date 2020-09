Samsung presenta i nuovi prodotti: dalla lavatrice intelligente alla tv in verticale. Presentato il nuovo tablet Galaxy Tab A7 ed entro l'anno lo smartphone 5G

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, lavatrici ad intelligenza artificiale, frigoriferi personalizzabili e l'arrivo della nuova rete 5G che nei prossimi 5 anni trasformerà, ancora una volta, la nostra vita sociale e professionale., rivela i nuovi prodotti in una conferenza di presentazione inedita, denominata "Life Unstoppable" completamente virtuale ed al passo con i tempi che la pandemia ha imposto. Il necessario distanziamento sociale si traduce nella virtualità di, una casa virtuale dove potersi muovere per vedere da vicino cosa arriverà nelle nostre di case, nel prossimo futuro."Mai come quest'anno la tecnologia è stata la nostra ancora di salvezza" ha sottolineato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe "questi ultimi mesi hanno portato tutti noi a rivedere il nostro rapporto con la tecnologia, in un modo che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. La nostra missione è creare tecnologie innovative e rivoluzionarie, e quale modo migliore per annunciare le nostre novità, se non con questa rivoluzionaria esperienza virtuale?"E la, prende avvio dal cuore della casa di ognuno di noi, la cucina, per illustrare la novità rappresentata dalla gamma di frigoriferi Air Space e quella dei frigoriferi personalizzabili Bespoke, quest'ultimo presentato lo scorso ottobre, che oltre ad essere completamente personalizzabile, consente di razionalizzare la spesa quotidiana, considerato che gli ultimi trend dimostrano che i consumatori si recano meno al supermercato, ma comprano di più. La nuova gamma di frigoriferi, grazie ad un sistema isolante basato sull’aria e di maggiore capienza, consente di conservare più a lungo la freschezza dei prodotti, aiutandoci a contenere gli sprechi alimentari ed il consumo energetico.Stesso concetto applicato ed arricchito dall'intelligenza artificiale applicata alla smart laundry, la nuova generazione di lavatrici ed asciugatrici, con cui Samsung inaugura l'era del lavaggio intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico attraverso il sistema Ai Control. La lavatrice smart, infatti, è dotata di intelligenza artificiale che impara dal nostro uso quotidiano, riconoscendo cosa laviamo ed in che modo. Il sistema intelligente imposta automaticamente le opzioni migliori, ottimizzando il consumo di acqua ed il detersivo da usare, così come l'energia richiesta.Spostandoci nell'area domestica solitamente dedicata al relax, il salone, Samsung presenta la nuova linea di televisori, tra cui spicca The Sero, la prima tv mobile-friendly, in grado di girarsi nel formato verticale, quello più usato per girare video con i nostri smartphone. The Sero permette di visualizzare i contenuti del nostro telefono sul suo schermo con un solo tocco dello smartphone, e se i contenuti sono verticali si gira automaticamente.L'altra novità di spicco nel mondo dei televisori, è rappresentata da, dove poter vedere film, serie o eventi sportivi, grazie ad una luminosità aumentata e alla tecnologia antiriflesso. Da Samsung sottolineano anche che The Terrace (in commercio nei formati 55, 65 e 75 pollici), non teme il sole o la pioggia, perché dotato di un livello di protezione che lo mette al riparo dagli agenti atmosferici, ma anche da polvere ed insetti.Restando nel campo dell'intrattenimento domestico, Life Unstoppable ha presentato anche l'ultimo monitor pioniere nel settore del gaming experience: il monitor Odyssey che vanta il primo schermo curvo al mondo da 1.000R, un tempo di risposta di un millisecondo e una frequenza di aggiornamento di 240Hz, indispensabile per i gamer più appassionati, che potranno ridurre anche l'affaticamento della vista grazie alla tecnologia Flicker-Free.L'altro settore in cui Samsung è tra i leader mondiali, è il mobile. L'ultimo nato della famiglia di tablet è il, con uno schermo da 10,4 pollici, dotato di una cornice simmetrica con una finitura in metallo di alta qualità, 4 speakes stereo Dolby Atmos e la batteria a lunga durata con ricarica rapida. L'anno scorso, Samsung ha introdotto il rivoluzionario smartphone con display flessibile, confermando così la leadership del comparto grazie all'innovativa gamma foldable. È disponibile in due colori, Mystic Black e Mystic Bronze, ed attraverso la tecnologia con cerniera a scomparsa, passa da uno schermo esterno da 6,2 pollici a uno schermo principale da 7,6 pollici. Nel corso di Life Unstoppable, inoltre, è stato annunciato l'arrivo entro la fine dell'anno di Galaxy A42 5G, che utilizzerà la nuova rete 5G che permetterà di realizzare download e streaming ad altissima velocità, sarà dotato di 4 fotocamere ed un display Super AMOLED da 6,6 pollici.