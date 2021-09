Samsung: il design iconico oltre all'innovazione per i nuovi modelli Galaxy Z, Flip e Fold

Due modelli all’insegna del design e dell’innovazione. Così Samsung presenta la terza generazione degli smartphone Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3. Alta qualità, integrazioni e miglioramenti rispetto ai precedenti modelli che li rendono più performanti e competitivi. Sul mercato da qualche settimana, sono tra i modelli più ricercati del momento.

GALAXY Z Flip3 e GALAXY Z Fold3

Realizzati entrambi i dispositivi con il nuovo Armor Aluminum per garantire protezione a graffi e cadute, hanno una pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato che ottimizza il rendimento dello schermo dei nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 rendendolo l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti versioni. A questo si aggiunge la certificazione di resistenza dall’acqua IPX8. Mentre l’Hideaway Hinge, introdotto per la prima volta in Galaxy Z Flip, consente al dispositivo di restare fermo in posizione indipendentemente dall’angolo di apertura.

Se per il modello Flip il display esterno è quattro volte più grande, il nuovo Z Fold3 ha il display Infinity Flex da 7,6 pollici senza interruzioni, grazie alla nuova fotocamera sotto al display. Mentre con la nuova tecnologia Eco2, lo schermo è il 29% più luminoso e consuma meno energia, mentre con il refresh rate adattivo Super Smooth da 120Hz, sia sul display principale sia sul display esterno, permette uno scorrimento più fluido. In aggiunta, è compatibile la funzionalità S Pen (nella versione S Pen Fold Edition e S Pen Pro).

SMARTWATCH SAMSUNG

Insieme a Flip3 e a Fold3, Samsung ha presentato la nuova edizione degli smartwatch: Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic. La novità di potere includere il nuovo Wear OS™ Powered by Samsung (in collaborazione con Google), la dotazione di One UI Watch, con le applicazioni e servizi vari (Samsung Pay, SmartThings e Bixby) a portata di “polso”, il processore da 5nm (con una CPU più veloce del 20%, il 50% in più di RAM e una GPU 10 volte più veloce della generazione precedente), la batteria che arriva fino 40 ore, i display più definiti e la memoria più ampia ne fanno un prodotto competitivo e al passo con i tempi.

GALAXY FOR THE PLANET

Innovazione sì, ma al servizio dell’ambiente. Con Galaxy for the Planet, Samsung continua la strada della sostenibilità per il suo Mobile Communications Business. Non è un caso che abbia scelto per presentare i nuovi prodotti una delle eccellenze italiane in campo di luoghi e Hotellerie: il Rosewood Castiglion del Borgo e casa Ojalà, nel cuore della Val d’Orcia. Tra i punti da raggiungere entro il 2025: includere materiali riciclati in tutti i nuovi prodotti mobile, eliminare la plastica dalle confezioni e ridurre il consumo energetico in standby di tutti i caricabatterie per smartphone a meno di 0,005 W.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA