. E con lui ile non solo. Anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all’insegna dell’Intelligenza artificiale. Queste le novità, alcune inattese, svelate dal presidente Dj Koh, insieme a Drew Blackard, service director of product marketing al Barclays Center di New York durante la presentazione in anteprima mondiale del nuovoche sarà disponibile in Italia dal 24 agosto (ed esposto nei negozi dal 10 agosto).Tecnologia all’avanguardia unita al design, che per quanto simile al Note 8 uscito l’anno scorso, risulta decisamente più moderno.Un po’ più pesante rispetto al suo predecessore Note 8, ha una batteria All-Day di 4,000mAh mai realizzata su un dispositivo Samsung (il 23% in più rispetto al Note 8), l’Infinity Display Super AMOLED Quad HD+, il processore da 10nm (velocità fino a 1,2 gigabit al secondo), S-Pen che permette di scattare selfie e foto di gruppo, presentare diapositive, mettere in pausa e riprodurre video, usare YouTube e altre app - con l’idea di integrarne sempre di più le funzionalità entro la fine dell’ann, tra cui Netflix - e usa il supporto Bluetooth Low-Energy (BLE). E la fotocamera intelligente di ultima generazione con Dual OIS (Optical Image Stabilization) e con identificazione automatica tra 20 categorie a seconda della tipologia di immagine. Sono queste alcune delle novità del nuovo Galaxy Note9, che in Italia sarà disponibile in tre colori (Ocean Blue con S-Pen giallo fluo, Midnight Black e Lavender Purple). .Una delle novità è l’arrivo del videogioco Fortnite su Android e Samsung Note9 . A comunicarlo durante la presentazione, Tim Sweeney, il suo ideatore. Una novità che in qualche modo era trapelata nella prima mattina di oggiTra le altre novità annunciate che con sistema integrato anche l’assistente vocale, un nuovo dispositivo per il Galaxy Home per avere un collegamento tra i vari dispostivi presenti della propria abitazione.include anche il "water carbon cooling system”un sistema di raffreddamento a carbone di carbonio e acqua che segue un algoritmo di regolazione delle prestazioni basato su Intelligenza Artificiale su dispositivo per offrire prestazioni potenti ma stabili.Galaxy Note9 utilizza un sistema simile al PC con Samsung DeX e grazie all’uso di adattatori HDMI: se si connette a un monitor, Galaxy Note9 può pure servire come secondo schermo funzionaleutilizza un sistema simile al PC con Samsung DeX e grazie all’uso di adattatori HDMI: se si connette a un monitor, Galaxy Note9 può pure servire come secondo schermo funzionale.i: 128GB (prezzo 1.029 euro) e 512GB (prezzo 1.279 euro), con la possibilità di inserire una scheda microSD (Galaxy Note9 è da 1 TB). Sarà però possibile preordinare il nuovo smartphone Samsung fino al 23 agosto e con la campagna internazionale di trade-in Samsung, permutare il vecchio smartphone valutato fino a 600 euro per l’acquisto di un altro. Solo per l’Italia, sarà possibile acquistare a rate (sul sito samsung.com ): un anticipo di 99 euro e 24 rate da 44,90 euro (per la versione da 512 GB) e 35,90 euro (per la versione da 128 GB) con copertura contro danni e furto inclusa.L’annuncio a sorpresa riguarda il. In tre colori e in due misure. Silver, con display da 1.3” (46mm), e Midnight Black e Rose Gold con display da 1.2” (42mm). Samsung Watch è compatibile con il sistema Android e iOS. Sarà sul mercato dal 7 settembre (la versione LTE arriverà successivamente). Il prezzo è di 329 euro e di 309 euro.: Display da 6.4” Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (516ppi), 161.9 x 76.4 x 8.8mm. Memoria: 6GB RAM (LPDDR4), 128GB + MicroSD slot (up to 512GB) e 8GB RAM (LPDDR4), 512GB + MicroSD slot (up to 512GB). Pesa 201g e resistente all’acqua (a un metro e mezzo per 30 minuti). Batteria 4,000mAh (con possibilità di ricaricare velocemente con sistema wireless). Sistema operativo: Android 8.1: Display da 1.3” (33mm) e da 1.2” (30mm), Circular Super AMOLED (360 x 360). Misure di 46 x 49 x 13 e di 41.9 x 45.7 x 12.7. Batteria del Silver di 472mAh (autonomia più di 168 ore) , mentre degli altri due colori è di 270mAh (autonomia più di 120 ore). Memoria di 1.5GB RAM + 4GB Internal Memory e Bluetooth di 768MB RAM + 4GB Internal Memory. Compatibile con Android 5 e iOS 9.0