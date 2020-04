Samsung estende le garanzie in scadenza ​tra il 15 marzo e il 15 giugno 2020: la nuova data

Samsung Italia rinnova il proprio impegno nel supportare i suoi milioni di consumatori nel Paese. Oltre ad aver riorganizzato i servizi di assistenza e riparazione per far fronte all'emergenza, l'azienda annuncia l'estensione della garanzia su tutti i prodotti in scadenza. La garanzia sarà estesa fino al 15 luglio 2020 per tutti i prodotti Samsung con data di garanzia o prova d'acquisto in scadenza tra il 15 marzo e il 15 giugno 2020. «Un nuovo segno tangibile della costante attenzione al cliente in questo momento difficile, l'estensione della garanzia si aggiunge ad una serie di servizi che l'azienda ha potenziato o rimodulato per assicurare l'assistenza del Servizio Clienti», si legge in una nota.



Il Servizio Clienti è sempre disponibile contattando il numero gratuito 800.SAMSUNG (800.7267864) attivo 7 giorni su 7, e attraverso i canali digitali come e-mail e chat live sul sito www.samsung.com. I clienti possono inoltre usufruire di Remote Service, il servizio di consulenza gratuito per Smartphone e Smart TV. Per le riparazioni, Samsung ha attivato il servizio di ritiro e riconsegna gratuito a domicilio per smartphone e tablet. Mentre per gli smartphone Galaxy che hanno subito un danno non coperto da garanzia, è stato potenziato il servizio online Smart Repair. Per continuare a fornire il miglior supporto su prodotti Audio/Video ed elettrodomestici, il Servizio Clienti coordina inoltre una rete di Centri Autorizzati su tutto il territorio italiano. «I rapporti che abbiamo costruito con i nostri clienti negli ultimi 50 anni sono di fondamentale importanza. Ecco perché in questo momento difficile ci stiamo impegnando più che mai nell'offrire servizi che permettano loro di semplificare la propria vita, lavorare, gestire la casa e rimanere connessi con i propri cari, anche a distanza», ha commentato Vito Fortunato, Head of Service Division di Samsung Italia. «È in quest'ottica che abbiamo deciso di estendere la garanzia dei prodotti in scadenza, e che lavoriamo ogni giorno per garantire i nostri consueti standard di servizio». Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 08:36

