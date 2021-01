Samsung, svelati i nuovi Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G

Attesa finita. Samsung Electronics ha svelato Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G, i nuovi smartphone top di gamma super attesi dal mercato che offrono nuove possibilità di espressione. Galaxy S21 introduce tecnologie innovative per aiutare le persone a vivere al meglio ogni momento. La nuova serie presenta un design iconico e sorprendente, un’eccezionale fotocamera di livello professionale, perfetta per ogni tipo di utilizzo, e il processore più avanzato mai integrato in un dispositivo Galaxy. Inoltre, ogni dispositivo garantisce la connettività, la potenza e le performance che contraddistinguono l’ecosistema Samsung. “Viviamo in un mondo mobile-first, in cui molte persone hanno iniziato a lavorare da remoto e a trascorrere più tempo a casa. Con i nostri nuovi smartphone, abbiamo voluto offrire un’esperienza in grado di rispondere alle esigenze multimediali che caratterizzano la nostra vita quotidiana in rapida evoluzione”, ha dichiarato TM Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics.

“Siamo inoltre convinti dell’importanza di garantire la possibilità di scelta, specialmente in un momento particolare come quello attuale, ed è per questo che la serie Galaxy S21 permette alle persone di scegliere il miglior device per il proprio stile di vita e le proprie esigenze”. Da oltre dieci anni, la famiglia Galaxy S offre esperienze premium e innovative a tutte le persone che fanno affidamento sul proprio dispositivo mobile per esprimersi, connettersi e divertirsi. La nuova serie Galaxy S21 capitalizza questa esperienza per rendere ogni giorno straordinario, grazie a tecnologie all’avanguardia, disponibili in diversi modelli che rispondono a ogni esigenza. Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un’esperienza mobile premium, con capacità fotografiche di livello professionale e performance avanzate, in diverse fasce di prezzo.

NUOVI AURICOLARI

Annunciato oggi anche Galaxy Buds Pro, gli auricolari di nuova generazione che offrono un suono immersivo, qualità di chiamata superiore, Active Noise Cancellation (ANC) intelligente e connettività migliorata tra i dispositivi Galaxy, il tutto racchiuso all’interno di un design moderno ed elegante. I nuovi Galaxy Buds Pro si configurano come la migliore offerta di auricolari di Samsung, progettati per ottenere il massimo dal lavoro, dall’intrattenimento e da ogni aspetto della propria vita.

“Il mercato degli auricolari wireless è in rapida espansione, cercando di rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori, alla ricerca di una tecnologia che possa aiutarli ad adattarsi a nuovi stili di vita e routine”, ha commentato TM Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “Con Galaxy Buds Pro intendiamo offrire agli utenti un’esperienza audio unica nel suo genere, capace di rendere epiche anche le attività quotidiane.”

