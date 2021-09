Milano, «The art room»: Samsung firma una mostra esclusiva in cui si fondono arte e tecnologia

Quando la tecnologia incontra l’arte nuovi linguaggi prendono forma e le opere diventano accessibili a un pubblico sempre più vasto. Ecco allora che, nel weekend dall’8 al 10 ottobre, presso la Samsung Smart Arena a Milano, sarà possibile visitare in esclusiva la mostra nata dal progetto “The Art Room by Samsung”, realizzato in collaborazione con la curatrice d’arte di rilevanza internazionale Caroline Corbetta.

La mostra, unica nel suo genere, trasporterà i visitatori in un percorso esperienziale in cui l’ecosistema tecnologico di Samsung, messo a disposizione di sei giovani artisti italiani, genera nuovi modi di fare arte e modalità inedite di fruizione, capaci di creare una vicinanza e una connessione col pubblico finora inimmaginabile.

L’ingresso alla mostra è gratuito e aperto a tutti dalle ore 11:00 alle 19:00.

«Do What You Can’t», motto universale di Samsung, diventa in questo progetto curatoriale il punto di partenza per esplorare nuove frontiere dove, grazie alle tecnologie digitali, le possibilità di fare arte evolvono insieme alle modalità di fruizione dell’opere.

Samsung conferma e rinforza il proprio impegno nel sostenere la diffusione dell’arte presso il grande pubblico attraverso il proprio ecosistema tecnologico. Un approccio basato sulla cultura dell’innovazione che vuole valorizzare i giovani talenti offrendo loro una vetrina privilegiata dove esprimere la propria creatività grazie alla tecnologia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA