Matrimonio social come i Ferragnez: ecco tutte le regole per affrontare l'evento

Bon Ton da? Roba da comuni mortali, se siete ad un mdove gli sposi incentivano i loro ospiti a riprendere tutto, ma proprio tutto, come richiesto da, ecco alcuni accorgimenti pratici per affrontare l’occasione da influencer provetti e vincere la tacita competizione a colpi di like contro gli altri invitati.Spose che si fermano all’uscio della chiesa o del comune per brandire l’inseparabile smartphone ed immortalare il futuro marito che le aspetta all’altare e riti in diretta Facebook con i commenti sottovoce degli ospiti: questi sono solo alcuni esempi delle condivisioni che ci si aspetta ad un matrimonio social. Se si è ad un matrimonio di questo tipo e non ad un matrimonio più tradizionale (vedi Bon Ton dello Smartphone) eccovi alcune tip da non perdere da parte di Samsung Italia.ACCORGIMENTI TECNICIPrima di arrivare a destinazione fate un rapido check di questi tre punti1. Portatevi un panno in microfibra tipo quello che si usa per gli occhiali per pulire la lente del vostro smartphone – in quelle minuscole pochette da matrimonio o in tasca con cento altre cose le lenti si possono sporcare;2. Impostate il comando veloce – il tempismo è tutto quando si deve scattare una foto, quindi per cogliere l’attimo è necessario impostare lo sblocco rapido sul telefonino per esempio con il riconoscimento facciale o dell’iride o con l’impronta digitale;3. Usate la griglia della fotocamera – per ottenere una geometria perfetta rispettando la regola del 3x3; in pratica i soggetti che volete fotografare si devono trovare nei punti di intersezione della griglia che vi compare sullo schermo.INQUADRATEPresentatevi con uno smartphone di ultima generazione o non presentatevi affatto4. Catturate l’essenza – dal lancio del riso al salto di gruppo esistono nuove funzioni video come il super slow motion che vi permettono di fare veri e propri quadri in movimento e non dimenticatevi di condividere questi momenti con ironiche GIF;5. Affidatevi alle fotocamere intelligenti dei vostri smartphone – una funzione sempre più evoluta dei telefoni di ultima generazione che consente all’obiettivo di riconoscere gli elementi di una foto e la scena inquadrata per avere un risultato perfetto qualsiasi sia il soggetto fotografato;6. Asticelle porta smartphone e foto pensate appositamente per i filtri sono out - adesso il selfie di gruppo si scatta con il click della S-Pen del Samsung Galaxy Note9 tenuta saldamente in mano da uno dei soggetti ritratti e l’obiettivo della fotocamera si adatta alla luce proprio come l’occhio umano per catturare immagini nitide anche in scarse condizioni di luce.DOCUMENTATEUn matrimonio ‘social’ non è degno di questo appellativo se non lo si documenta con i giusti accorgimenti7. Cambiate punto di vista – non accontentatevi di scattare foto frontali e da altezza uomo, osate e scattate da angolazioni fuori dall’ordinario anche abbassandovi o facendo le foto agli sposi da dietro invece che di fronte;8. Accendete la camera in modalità selfie, e muovetevi in giro guardando nello schermo come cambia la luce fino a trovare il punto ottimale. Idealmente dovreste utilizzare il ‘rumore’ alle vostre spalle causato da oggetti e persone per dare ai vostri ‘follower’ un indizio di dove e con chi vi trovate. Inutile dire che gli ospiti dei Ferragnez inquadreranno la ruota panoramica oltre che gli sposi;9. Utilizzate il geotag e gli hashtag territoriali (es. #noto, #sicilia) e quelli a tema (es. #matrimoniodellanno); fondamentale, accompagnare sempre il contenuto visivo a quello testuale. Il testo deve essere breve ma incisivo. Meglio poi prevedere sempre gli hashtag alla fine per una più corretta lettura del contenuto