Francesco Cordani, Samsung Italia: «Clienti più vicini grazie ai social»

Cimmino boom: «Sul web creo community da Milano a Miami»​

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

«I social accorciano la distanza tra azienda e cliente, e quindi il processo di acquisto - spiega Francesco Cordani, brand marketing director di Samsung Italia - Fondamentale lo storytelling, ovvero il racconto del prodotto».«C'è una grossa fetta di consumatori che si rivolgono al mobile e al digital marketing per informarsi. Uno dei primari obiettivi, come fa Samsung, è seguire il consumatore anche dopo l'acquisto. Un consumatore soddisfatto è un consumatore che ritorna».«Vero che i paesi anglosassoni come l'America sono più avanti, ma non di tanto. Nessun paese, per esempio, ha sostituito del tutto la campagna televisiva con quella digital. Il trend cambierà, ma a livello global».«La vendita online è in crescita. Per quello vanno potenziati i canali social come Instagram, che accorciano la catena di acquisto».