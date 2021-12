YouTube, i video più visti nel 2021. Sul podio la finale Euro20, Me Contro Te e Lol

Gli highlights della finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra, la proposta di matrimonio di Luì a Sofì, la coppia di Youtuber più amata e l'Aftershow di LOL, la trasmissione cult di Amazon Prime Video, sono i video non musicali più visualizzati su YouTube in Italia nel 2021.

La consueta classifica annuale di YouTube premia i contenuti italiani, con il primo posto nella hit parade da 6 milioni di views, che spetta al video proposto da Sky Sport, in cui sono riassunti i gol, sette in totale, che hanno sancito la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio, con una sofferta vittoria sull'Inghilterra. (Video visibile solo su YouTube).

Cinecittà Game Hub, paradiso delle startup. «Una sfida strategica per guardare al futuro»

In seconda posizione Me Contro Te, gli youtuber Lui e Sofi divenuti un fenomeno pop trascinato dalle milioni di visualizzazioni dei loro video blog quotidiani, le loro challenge colorate a suon di slime. La coppia di ventenni siciliani, coppia sul lavoro e nella vita, hanno annunciato il loro futuro matrimonio con un cliccatissimo video sui loro canali social e YouTube. Secondo posto con oltre 3,7 milioni di visualizzazioni.

Terzo posto in classifica per l'Aftershow di Lol, il format comico di Prime Video, che grazie al tam tam social è divenuto molto popolare in pochissimi giorni, tanto che esaurite le puntate con i comici che si sfidavano a non ridere, la piattaforma ha realizzato uno show di 50 minuti, in cui i partecipanti hanno raccontato come è andata. In realtà, nel frattempo, Lol ha superato Lui e Sofi raggiungendo la cifra di 4.755.800.

Al quarto posto un altro evento sportivo dove sono protagonisti i nostri atleti italiani, nella staffetta 4x100 uomini delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che ha visto trionfare la squadra azzurra composta da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

Qui di seguito invece gli altri video in classifica dal quinto al decimo posto.

Serie A - Juventus 3-2 Inter | La Juve batte l'Inter e resta in corsa per la Champions



Muschio selvaggio - Ep.51 So Lillo e Pintus - Muschio Selvaggio Podcast



CARTONI MORTI - VACCINO: i dubbi più grossi



Jakidale - La piscina più profonda e pazzesca al mondo



Surry - Surry x Arma dei Carabinieri



Italia's Got Talent - Il primo miracolo di Gesù è l’open bar.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 13:13

