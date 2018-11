YouTube, film in streaming gratis per gli utenti

Piotta: «Guardo ancora i porno ma non li canto. Salvini colonna della politica italiana ma preferisco Gentiloni. Che delusione D'Alema»​

Altro che 'trasmetti te stesso', come recita da anni lo slogan ufficiale:sta per rivoluzionare la propria offerta, fornendo agli utenti anche grandidi culto in. Se fino ad oggi, sulla piattaforma video di Google, era possibile acquistare o noleggiare i film in streaming, oraoffrirà lo stesso servizio, ma gratuitamente (anche se, ovviamente, ci saranno dellea compensare il tutto).Finora, i prezzi del noleggio o dell'acquisto dellovariavano a seconda della lunghezza o della qualità del video. Da oggi, però, gli utenti potranno vedere, che hanno fatto la storia del cinema, gratuitamente. Il servizio sarà presto disponibile in tutto il mondo, Italia compresa, con un centinaio di titoli del passato. Tra i film più noti e amati che saranno disponibili, troviamo lungometraggi come Matrix, Terminator, Rocky, La rivincita delle bionde e molti altri. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.Quella che perpotrebbe sembrare una rivoluzione, rappresenta invece un semplice adeguamento alle realtà che competono sullo: esistono infatti già alcune piattaforme che offrono gratis diversidatati, come ad esempio Roku Channel o Vudu Tubi, ma nonostante l'offerta non hanno mai raggiunto la stessa notorietà e lo stesso successo di YouTube. Se sei un gigante, insomma, è più facile copiare un'idea...