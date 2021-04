Yahoo Answers chiude, addio al sito di «domande e risposte» che ci ha fatto compagnia per 16 anni

Si chiude un’epoca per i frequentatori di internet della prima ora: chiude Yahoo Answers, il servizio online di domande e risposte di Yahoo che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni, nel bene e nel male, negli argomenti seri come in quelli meno seri. La novità emerge proprio dal sito, che annuncia che dal 20 aprile il sito sarà in modalità sola lettura, e chiuderà definitivamente il 4 maggio.

Era da 16 anni che Yahoo Answers esercitava il suo ruolo: una vera rivoluzione all'epoca, uno strumento obsoleto adesso, con i motori di ricerca sempre più saturi di notizie e informazioni e strumenti come Alexa, Google Home o Siri prontissimi a dirci tutto ciò che vogliamo anche con una semplice richiesta a voce. Negli ultimi anni Yahoo Answers era finito nel dimenticatorio, ma per tanto tempo era stato un pilastro del web, con tanto di screenshot delle domande più strane (o delle risposte più strane) che diventavano virali. Tra meno di un mese, si chiuderà un'era.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 10:37

