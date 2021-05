Windows, dopo 26 anni l'azienda fondata da Bill Gates cambia le icone del sistema operativo

Le rivoluzioni nel mondo del tech, passano anche dalle nuove icone grafiche. Microsoft, dopo 26 anni, dai tempi dell'ormai primitivo Windows 95, ha deciso di voltare pagina. E cambiare quelle icone che hanno segnato diverse generazioni di utilizzatori del sistema operativo più popolare al mondo, che ha reso domestico e quotidiano l'uso del personal computer.

Si tratta di piccoli grandi ritocchi che riflettono il passo dei tempi, ovvero l'uso di nuove tecnologie, come lo schermo piatto, che ha sostituito ormai da oltre un decennio quello a tubo catodico. Ma se alcune icone, saranno, per così dire solo ritoccate dal design, altre verranno mandate in pensione con l'arrivo del nuovo aggiornamento di Windows 10, annunciato per il 2021.

Il debutto, infatti, è previsto solo per il prossimo autunno quando Microsoft lancerà ufficialmente il restyling grafico; ad accelerare un cambiamento già in atto nella multinazionale di Richmond, è stata proprio la pandemia che ha visto un aumento del 75% dell'impiego di device con sistema operativo Windows, che ricordiamolo, non subisce modificazioni evidenti dalla data del suo rilascio, il 2015.

Le principali novità del design riguardano proprio il rinnovamento estetico del menu Start, che risulterebbe staccato dalla taskbar e dalla parte sinistra dello schermo, della barra delle applicazioni, e del centro notifiche. Le icone, che hanno già fatto in parte la loro comparsa nel mese di marzo, sarebbero modificate in particolare quelle più longeve del 1995. Nel dettaglio, secondo quanto riporta il sito Windows Latest, le modifiche, riguardanti ad esempio ibernazione, memoria e l'ormai scomparso floppy disk, sarebbero rintracciabili in anteprima nel file Shell32.DLL.

